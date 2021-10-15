الهند تفتح أبوابها أمام السائحين

المصدر: د ب أ

فتحت الهند أبوابها مجددا أمام القادمين إليها من الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة، بعد 19 شهرا من الإغلاق أمام السائحين الأجانب في أعقاب تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية أن التأشيرات السياحية سوف تصدر فقط للمسافرين إلى الهند على متن رحلات الطيران العارض، وسوف يسري هذا الإجراء على القادمين على متن الرحلات الأخرى اعتبارا من 15 نوفمبر.

وقالت الحكومة إن وزارة الصحة سوف تعلن البروتوكولات والقواعد التي يتعين على السائحين الأجانب الالتزام بها، رغم أن وسائل الاعلام المحلية ذكرت أنه يتعين على السائحين أن يكونوا حاصلين على جرعات لقاح كاملة ويحملون شهادات اختبار سلبية لفيروس كورونا تم استخراجها خلال 72 ساعة من تاريخ السفر.

ويمثل فصل الشتاء ذروة موسم السياحة في الهند، وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود تنشيط هذا القطاع الذي أضير بشدة جراء جائحة كورونا.

وزار أقل من 3 ملايين سائح أجنبي الهند في عام 2020 بتراجع نسبته نحو 75 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وتعتزم الهند إصدار 500 ألف تأشيرة مجانية لتنشيط السياحة.

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