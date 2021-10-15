بعد عمل لـ 74 عاماً.. "أليتاليا" تودّع عالم الطيران بآخر رحلة من سيردينيا إلى روما

المصدر: د ب أ

أغلق مساء أمس الخميس فصل من تاريخ صناعة الطيران الإيطالية، عندما وصلت إلى روما آخر رحلة لشركة أليتاليا، التي عانت طويلا.

وهبطت الرحلة رقم "إيه زد 01586" في مطار روما-فيوميسيانو بالعاصمة الإيطالية في الساعة 11:23 من مساء أمس الخميسً (21:23 بتوقيت جرينتش) بعد إقلاعها من جزيرة سيردينيا، حيث تأخرت قليلا عن موعدها.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن الرحلة كانت كاملة العدد تقريبا، وكان على متنها 180 راكبا. ومع وصولها، فإنه لم يعد للشركة وجود بعد تاريخ من العمل استمر 74 عاما.

وتأسست اليتاليا في العام 1947 وعلى مدى عقود ارتبطت العلامة التجارية بالازدهار الاقتصادي في إيطاليا في فترة ما بعد الحرب.

ومن المقرر أن تقلع أولى رحلات شركة الطيران الحكومية الإيطالية الجديدة "إيطاليا تراسبورتو أيرو" اليوم الجمعة.

وتعتبر شركة الطيران الجديدة خليفة لشركة أليتاليا، ولكن الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية يأملان في أن تنفصل الشركة الجديدة تماما عن ماضي أليتاليا المضطرب ماليا.

ومنحت المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي موافقتها على شركة "إيطاليا تراسبورتو أيرو"، ومنحتها دفعة أخرى بجعلها غير مسؤولة عن سداد 900 مليون يورو ( مليار دولار) من المساعدات الحكومية غير القانونية التي تلقتها سابقتها في العام 2017.

وستبدأ الشركة الجديدة عملياتها بـ 52 طائرة. وستوظف هذا العام ما يصل إلى 2950 شخصًا، فيما كانت اليتاليا توظف 10 آلاف شخص

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