بريطانيا ترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء

المصدر: د ب أ

تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين رحلات السفر بين المملكة المتحدة وعشرات الوجهات البعيدة مثل المكسيك وجنوب إفريقيا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه بحلول الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) سترفع 47 دولة من قائمة كورونا الحمراء، مما يعني أن الوافدين من تلك الدول لن يكونوا في حاجة إلى قضاء 11 ليلة في فندق للحجر الصحي بعد الآن.

وفي الوقت ذاته، ألغت وزارة الخارجية تحذيراتها من السفر غير الضروري إلى 42 دولة ومنطقة أخرى بسبب جائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد رفع تحذيرات السفر إلى 41 موقعًا الأسبوع الماضي.

وتشمل قائمة الدول المتأثرة بقرار تخفيف تحذيرات السفر وتقليص القائمة الحمراء الأرجنتين وتشيلي وكوبا وإندونيسيا والمكسيك ونيبال والفلبين وجنوب إفريقيا وتايلاند.

وستبقى سبع دول فقط على القائمة الحمراء اعتبارا من اليوم الاثنين، جميعها من أمريكا اللاتينية، وهي كولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهايتي وبنما وبيرو وفنزويلا.

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