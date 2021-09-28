الأردن يعيد تسيير رحلات طيران لسوريا اعتباراً من 3 أكتوبر

المصدر: د ب أ

اختُتمت في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء اجتماعات وزارية أردنية سورية موسعة، استمرت على مدار يومين. وقد تم الإعلان في ختامها عن عدد من القرارات، من بينها استئناف رحلات "الملكية الأردنية" للطيران لسورية اعتبارا من 3 أكتوبر.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد هدفت الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل.

وفي مجال التجارة والصناعة، اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري ليتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية.

وفي مجال المياه، تم التوافق على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، وتفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.

وفي مجال النقل، تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

وتم الإعلان عن عودة "الملكية الأردنية" لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسورية اعتبارا من الثالث من أكتوبر المقبل، كما تم بحث أوضاع الشركة الأردنية السورية للنقل لغايات إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.

وفي مجال الطاقة والكهرباء، تم بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع الكهرباء على وجه الخصوص، وسبل إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي الأردني السوري، وضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية المتضررة على الجانب السوري.

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن أمس عن إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سورية اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

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