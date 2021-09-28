آخر صيحات موضة السياحة في روسيا.. فندق 5 نجوم في الهواء الطلق (فيديو)

المصدر: البيان

حول موقع "أندر ذا سكاي" الروسي حلم العيش في الطبيعة، وسط منطقة خلابة، مع توفير أفضل الخدمات الفندقية، إلى حقيقة.

فمع تزايد شعبية قضاء العطلات الصيفية في الهواء الطلق أصبحت هذه الأماكن مقصدا للسياح، وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، تحدث سيرغي بيتروف، عن هذا النوع من السياحة وضرورة بأن يكون ملائما للبيئة من دون الإضرار بها، وما الذي يميز هذا النوع من التخييم، وكيف سيتقبله السياح الأجانب.

ليس مخيماً وليس فندقاً

تحدث بيتروف عن المشروع، قائلا: "الاسم نفسه مشتق من مصطلح "glamorous camping"، وتكمن خصوصية هذا المشروع في القدرة على تجميع جميع الهياكل الضرورية بسهولة في غضون شهرين في أي مكان دون الإضرار بالبيئة، حيث يعيش الضيوف في غرف أو خيام مريحة وسط الغابة وبعيدا عن ضوضاء المدن، وتم تجهيز هذه الأماكن بنفس ما يتم تجهيز الغرف الفندقية ذات النجوم الخمس، كما يتضمن ذلك وجبات شاملة على أعلى مستويات.

وأضاف بيتروف: "يمكن أن يكون موقع المخيم في الأماكن التي لن تشهد أعمالا عمرانية أبدا. ويمكن وضعها في مناطق حيث تتواجد المسطحات المائية وفي المحميات والحدائق الوطنية، ومحميات الحياة البرية. في الوقت نفسه، ولا تمثل الفخامة موضوعا حساسا للغاية، حيث يكفي جمال الطبيعة، فمثل هذه الوحدة مع الطبيعة هو ما يميز الفخامة بشكل إيجابي للغاية عن الفنادق".

وفي حديثه عن الاختلافات عن المخيمات المعتادة، قال بيتروف "نحن نختلف عن المخيمات في الراحة، حيث يوجد غرفة 5 نجوم في خيمتنا. حيث يعيش ضيوفنا في منطقة مفتوحة، ولكن مع الخدمة والطعام والخدمات وراحة فندق 5 نجوم".

في نفس الوقت، مثل هذا "فندق 5 نجوم في الهواء الطلق" يجب ألا ينتهك بأي حال المناخ المحلي الطبيعي للمنطقة". "يجب أن تكون منطقة التخييم الفخمة صديقة للبيئة دائمًا. ليس لدينا أعمال ترابية ضخمة: نحن لا نحفر حفرا، ولا نؤذي المناظر الطبيعية. الاستدامة هي واحدة من أهم أولوياتنا. نحاول الحفاظ على الهدوء هنا حتى لا نتدخل في الطبيعة والحيوانات المحلية. هذا يعطي نتائجه: في غضون عام واحد فقط، عادت هنا العديد من السناجب والأرانب البرية والطيور النادرة".

وقال صاحب منزل فخم بالقرب من موسكو، "لقد وصلت أيضًا بعض الحيوانات الأخرى التي تميز الجزء الأوروبي من روسيا".

لماذا يحتاجه السياح الأجانب؟

وفي سؤال عن حاجة السياح الأجانب لتجربة هذا النوع من السياحة، قال بيتروف، إن الطبيعة الروسية التقليدية ستكون غريبة على السياح وبخاصة من الدول العربية، ما يجعل تجربة هذا النوع من السياحة أمرا مثيرا وبخاصة مع فرصة العيش داخلها ومع توفير أكثر ظروف الراحة.

وأضاف"لدينا بلد رائع فيه عدد كبير من المناطق الطبيعية المثيرة للاهتمام. ستكون جذابة ليس فقط للسياح الروس، ولكن أيضا للضيوف من البلدان الأخرى. حتى هنا، بالقرب من موسكو، على الرغم من أننا اعتدنا بالفعل على المناظر الطبيعية المحلية، سيجد سكان البلدان الحارة مثل هذه التجربة غريبة. يوفر المخيم فرصة للعيش في وسط منطقة طبيعية".

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