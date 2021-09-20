14.9 مليون مسافر عبر مطار دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بلغ نحو 14 مليوناً و864 ألفاً و461 مسافراً في الأشهر الثمانية الأولى من 2021. وبحسب البيانات، وصل إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، خلال أغسطس الماضي، إلى مليونين و303 آلاف و344 مسافراً، مقابل مليون و915 ألفاً و887 مسافراً في يوليو السابق عليه، بزيادة 20.2 %.

وتعد أعداد المسافرين خلال أغسطس 2021، في أعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة، وتزيد بنحو 148 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت 929 ألفاً و802 مسافر.

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