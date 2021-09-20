14.8 مليون مسافر عبر مطار دبي منذ بداية العام

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بلغ 14 مليوناً و864 ألفاً و461 مسافراً في الأشهر الثمانية الأولى من 2021.

وبحسب البيانات التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، زاد إجمالي أعداد المسافرين خلال أغسطس الماضي إلى مليونين و303 آلاف و344 مسافراً، مقابل مليون و915 ألفاً و887 مسافراً في يوليو السابق عليه بنمو 20.2%.

وتعد أعداد المسافرين خلال أغسطس 2021 في أعلى مستوياتها منذ بدء انتشار الجائحة، وتزيد بنسبة 148% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 929 ألفاً و802 مسافر.

جاء النمو في أعداد المسافرين خلال أغسطس، في ظل ذروة حركة السفر بعطلة الصيف، مدفوعاً بالتوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة وهما «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، اللتان تمتد شبكتهما المشتركة إلى أكثر من 168 وجهة حول العالم، إلى جانب المزيد من تخفيف قيود السفر في العديد من الوجهات الرئيسية.

وعلى صعيد حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي، تم تسجيل زيادة بنسبة 24.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام إلى مليون و567 ألفاً و524 طناً، موزعة بواقع مليون و440 ألفاً و250 طناً عبر مطار دبي الدولي و127 و274 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي.

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