الفلبين ترفع الحظر عن القادمين من الإمارات

المصدر: رويترز

قال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية اليوم السبت إن الرئيس رودريجو دوتيرتي سيرفع يوم الاثنين الحظر المفروض على المسافرين القادمين من عشر دول من بينها دولة الإمارات وسلطنة عمان والهند وإندونيسيا.

وفي بيان، قال روك إنه سيتعين على المسافرين القادمين من الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا البقاء 14 يوما في الحجر الصحي عند الوصول.

يذكر أن هذا الحظر فُرض، في أبريل الماضي ثم تم توسيعه ليشمل دولا أخرى في يوليو لمكافحة فيروس كورونا.

وكان دوتيرتي مدد، في أواخر مايو، أمد القيود الجزئية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في العاصمة والأقاليم القريبة منها، حتى منتصف يونيو، لاحتواء انتشار الفيروس الذي يشهد تراجعا منذ أن بلغ الذروة في أبريل الماضي

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