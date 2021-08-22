الإمارات تطلق حملات ترويجية واسعة النطاق لاستقطاب السياح

المصدر: أبوظبي - البيان

أقر مجلس الإمارات للسياحة، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خطة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد ودوائر وهيئات السياحة المحلية، لزيادة عدد السياح الدوليين إلى دولة الإمارات، وفتح أسواق سياحية جديدة لاستقطاب السياح، من خلال حملات ترويجية واسعة النطاق، واعتمد المجلس آلية للتنسيق على المستويين الاتحادي والمحلي، لتطوير مبادرات وحلول جديدة ومتكاملة، لتعزيز استفادة القطاع السياحي في جميع إمارات الدولة، من استضافة الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020». كما أقر المجلس خطوات عملية للتخطيط المشترك لحملة السياحة الداخلية المقبلة، خلال الموسم المقبل، وما ستتضمنه من مبادرات وفعاليات مبتكرة.

وأظهرت إحصاءات القطاع السياحي ارتفاعاً لافتاً في إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية ونسب الإشغال، لتصل إلى نحو 11.3 مليار درهم، للنصف الأول من عام 2021، وبنمو 31 %.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز