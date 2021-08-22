حملة وطنية للترويج السياحي داخلياً وخارجياً

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

أكدت مجلة «فوربس» الأمريكية، أن دبي تعمد إلى تطبيق أفكار جديدة ومبتكرة ومتنوعة في حملات الترويج السياحي التي تهدف إلى تعزيز التعافي الذي بدأ قطاع السياحة بالإمارة يشهده فعلياً من التداعيات الناجمة عن تفشي الجائحة.

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن أحدث الجهود يتمثل في حملة بعنوان «دبي تقدم» أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في مطلع الشهر الجاري، وتتضمن سلسلة من الإعلانات والأفلام المُصاغة بأسلوب مبتكر، وتشارك نجمة السينما الأمريكية جيسيكا ألبا ومُواطنها النجم زاك إيفرون في الحملة بينما يتولى المخرج العالمي كريغ غيليزبي إخراجها.

وأشار التقرير إلى أن هذه الحملة تعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز تجاري رائد. وذكر أن الحملة تستمد آفاق نجاحها من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار ومنارة لمجتمع السينمائيين وأيضاً صانعي المحتوى، وغيرهم من المبدعين في مختلف المجالات ومن كافة أنحاء العالم. وأكد أن الحملة تُخاطب السياح من كافة الفئات العمرية.

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