12.5 مليون مسافر عبر مطار دبي في 7 أشهر بنمو 23 %

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، بلغ نحو 12 مليوناً و561 ألفاً و117 مسافراً في الأشهر السبعة الأولى من 2021.

وبحسب البيانات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، زاد إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، خلال يوليو الماضي إلى مليون و915 ألفاً و887 مسافراً مقابل مليون و555 ألفاً و82 مسافراً في يونيو بزيادة 23.2%.

وجاء النمو في أعداد المسافرين الشهر الماضي في ظل ذروة حركة السفر خلال عطلة الصيف ومدفوعاً بالتوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم. وعلى صعيد حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي، تم تسجيل زيادة 25.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى مليون و368 ألفاً و196 طناً، مقابل مليون و92 ألفاً و583 طناً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

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