12.56 مليون مسافر عبر مطار دبي في 7 أشهر

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بلغ نحو 12 مليوناً و561 ألفاً و117 مسافراً في الأشهر السبعة الأولى من 2021.

وبحسب البيانات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، زاد إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، خلال شهر يوليو الماضي إلى مليون و915 ألفاً و887 مسافراً مقابل مليون و555 ألفاً و82 مسافراً في يونيو السابق عليه بزيادة 23.2%.

وجاء النمو في أعداد المسافرين خلال الشهر الماضي في ظل ذروة حركة السفر خلال عطلة الصيف ومدفوعاً بالتوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة وهما «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، اللتان تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم، إلى جانب المزيد من تخفيف قيود السفر في العديد من الوجهات الرئيسية، علاوة على قرب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتعد أعداد المسافرين خلال يوليو 2021 هي ثالث أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي، بعد شهري يناير ومارس الماضيين والتي تجاوزت مليوني مسافر لكل منهما.

حركة الشحن

وعلى صعيد حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي، تم تسجيل زيادة بنسبة 25.3% خلال السبعة أشهر الأولى من العام إلى مليون و368 ألفاً و196 طناً، موزعة بواقع مليون و257 ألفاً و208 طناً عبر مطار دبي الدولي و110 آلاف و988 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي، مقابل مليون و92 ألفاً و583 طناً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي موزعة بواقع 984 ألفاً و68 طناً عبر مطار دبي و107 آلاف و515 طناً عبر مطار آل مكتوم، بحسب البيانات.

وعلى أساس شهري، زادت الشحنات بنسبة 2.3% خلال يوليو إلى 202 ألف و401 طن موزعة بواقع 186 ألفاً و361 طناً عبر مطار دبي و16 ألفاً و40 طناً عبر مطار آل مكتوم مقابل إجمالي بلغ 197 ألفاً و887 طناً موزعة بواقع 178 ألفاً و676 طناً عبر مطار دبي و19 ألفاً و211 طناً عبر مطار آل مكتوم خلال يونيو الماضي.

الرحلات الجوية

وارتفع إجمالي عدد حركة الرحلات الجوية في مطارات دبي بنسبة 8.7% إلى 136 ألفاً و346 حركة جوية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021 موزعة على مطار دبي بـ 119 ألفاً و301 حركة، و17 ألفاً و45 حركة في مطار آل مكتوم، مقابل 125 ألفاً و380 حركة جوية خلال ذات الفترة من عام 2020 موزعة على مطار دبي بـ109 آلاف و43 حركة، و16 ألفاً و337 حركة في مطار آل مكتوم.

ووفقاً لبيانات هيئة دبي للطيران المدني، بلغ عدد حركات الطيران في دبي خلال شهر يوليو الماضي 19 ألفاً و790 حركة، منها 18 ألفاً و262 حركة في مطار دبي الدولي و1528 حركة في مطار آل مكتوم، مقابل 11 ألفاً و304 حركات جوية في يوليو 2020، بزيادة 76%.

مكانة عالمية

وظل مطار دبي في 2020 أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين للعام السابع على التوالي، منذ أن تجاوز مطار هيثرو لندن في 2014، بحسب أحدث أرقام مجلس المطارات الدولي. وخطى المطار، خطوات إيجابية نحو التعافي، بعد عام مليء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في 2020.

كما يتقدم المطار بشكل كبير، على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه بتحقيق ضعف حركة المسافرين، باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في الشرق الأوسط، واستمر في الحفاظ على مكانته الدولية، وظل في النصف الأول أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين.

ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي، فقد بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر «دبي الدولي»، 10.65 ملايين مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية، بأن يشهد المطار، نمواً قوياً في النصف الثاني من العام الحالي، مع بدء العمل بتخفيف قيود السفر للقادمين إلى دبي، من بعض الدول الأفريقية والآسيوية، وفي إطار نجاح الخطط الاستراتيجية للإمارة في إدارة جائحة «كورونا»، وقيادتها حركة التعافي السياحي في العالم.

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