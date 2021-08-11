على ارتفاع 1000 متر.. فندق بدون جدران وسقف في سويسرا (فيديو)

المصدر: البيان

شكلت المناظر الطبيعية في سويسرا خلفية درامية لغرف فندقية غير تقليدية من تصميم الفنانين فرانك وباتريك ريكلين، والسويسرى دانييل شاربونييه، الذي يعمل في مجال الضيافة، والتى تتضمن سريرًا ومنضدة ومصباحا، لكن من دون أية نوافذ أو جدران أو حتى أسقف,

ربما يستغرب الناس هذه الفكرة قليلًا، لكن تصميمها المتكامل جعل الكثير من الناس يظنون للحظات أنهم يتواجدون في غرفة عادية.

ويشير تقرير لـ "CNN" إلى أنه بالطبع، يوجد خادم شخصي يقوم بدوره التقليدي، وهو يرتدى قفازاته وقميصه الأبيض، حيث يتواجد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات الضيوف، وغالبًا ما يكون الخادم الشخصي من المجتمع المحلي، الذي تقتضي مهمته الترحيب بالضيوف عندما ينامون في غرفهم.

وتقع الغرف الفندقية لـZero Real Estate على ارتفاع 1000 متر فوق سطح الأرض، مع اطلالة بانورامية لمواقع طبيعية سياحية في مختلف المناطق بسويسرا، منها، شافهاوزرلاند، وأبنزيلرلاند، وهايدى لاند، وسانت جالين، وتورجاو، وتوجينبورج، وليختنشتاين.

ورغم أن الفندق قد أغلق أبوابه في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، إلا أنه يخطط العودة مجددا، مع وجود حوالى 10 آلاف شخص على قائمة الانتظار من حول العالم والشرق الأوسط.

ويشعر شاربونييه، بامتنان تجاه دعم الضيوف المستمر لمفهوم هذا الفندق، موضحًا أنه بدأ بغرفة واحدة في العام 2016، ثم ثلاث غرف، واليوم، يتم تبني هذا المفهوم من قبل 6 وجهات سياحية في شرق سويسرا وإمارة ليختنشتاين.

وما يجعل الفندق فريدًا هو حقيقة عدم تواجد الكثير من الغرف التي تقدم تجربة نوم كهذه، علمًا أنه يتم استغراق وقت طويل لاختيار مواقع الغرف.

وفى حالة سوء الأحوال الجوية، هناك غرفة احتياطية لضيوف فندق Zero Real Estate، حيث يتم اختيار الموقع الذي يوجد فيه شاليه جبلي أو مكان سويسري تقليدي جاهز للإقامة.

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