إنجلترا تستعد للسماح بدخول سياح أمريكا والاتحاد الأوروبي الملقحين

المصدر: د ب أ

يستعد بوريس جونسون للموافقة على دخول السياح من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ممن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا إلى إنجلترا اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين حكوميين.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء بأن وزراء المملكة المتحدة، بقيادة وزير الخزانة ريشي سوناك، دفعوا رئيس الوزراء للتحرك نظرا لأن لندن قد تخسر في المنافسة أمام الوجهات السياحية في الاتحاد الأوروبي.

وقال أحد المسؤولين: "قد يدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

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