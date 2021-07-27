ملابس غير مألوفة لمضيفات شركة طيران أوكرانية

المصدر: البيان

أعلنت شركة طيران أوكرانية عن تصميم زي جديد لمضيفات الطيران العاملات على خطوطها الجوية، وذلك لإعطاء راحة أكبر لهن خلال فترة العمل ضمن الرحلات على متن الطائرة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن شركة "SkyUp Airlines" الأوكرانية سمحت للمضيفات العمل بالملابس والأحذية الرياضية.

وبحسب الوكالة، قررت شركة الطيران بعد أربع سنوات من العمل، تجديد زي المضيفات وجعله أكثر راحة، مطلقة عليه اسم "SkyUp Champions" بالرغم من أن الجزء الرجالي من المجموعة ظل كلاسيكيًا.

وتم إجراء تغييرات كبيرة على ملابس المضيفات، حيث يرتكز الزي الجديد على فكرة الديناميكيات والحركة، لذا "بدلاً من التنانير سترتدي المضيفات بناطيل رياضية".

كما سترتدي الفتيات معطفًا جلديًا وسيتم توفير أحذية رياضية لهن بدلاً من الأحذية.

ويعتقد المصممون أن تغيير الشكل سيكون له تأثير إيجابي على رفاهية الموظفين، الذين يقضون اليوم بأكمله على أقدامهم. ووفقًا للمصممين، فهذه ملابس هي لشخصيات نشطة وجريئة ومشرقة.

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