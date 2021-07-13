البحرين تحظر دخول المسافرين من 16 دولة

المصدر: بنا

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، اليوم، عن تحديث الدول المدرجة على القائمة الحمراء، بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية.

وشملت القائمة الجديدة 16 دولة، هي: موزمبيق، ميانمار، زيمبابوي، منغوليا، ناميبيا، المكسيك، تونس، إيران، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، العراق، الفلبين، بنما، ماليزيا، أوغندا، الدومينيكان، إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً، وهي: الهند، باكستان، سريلانكا، بنغلاديش، نيبال، فيتنام.

ونوهت شئون الطيران المدني بأنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة مؤقتاً، ويستثنى من ذلك المواطنون البحرينيون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة.

وسيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، التي تتطلب من جميع المسافرين المطعمين أو غير المطعمين القادمين إلى مملكة البحرين من هذه الدول البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، وإجراء فحص مختبري عند الوصول، وإجراء الفحص المختبري في اليوم العاشر من الوصول، حيث يمكنهم دفع تكلفة الفحوصات عبر تطبيق "مجتمع واعي"، إلى جانب المنصات الموجودة في المطار والتي تتيح الدفع نقداً وإلكترونياً بواسطة البطاقات البنكية والائتمانية، وتطبيق الحجر الصحي الاحترازي عشرة أيام للبالغين من العمر 6 سنوات فما فوق في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

يُذكر أن الدول المدرجة على القائمة الحمراء تتم إضافة الدول أو إزالتها منها بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وتتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.

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