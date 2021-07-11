مصر تسحب مليوني متر مربع أراضي من شركات سياحية غير جادة

المصدر: رويترز

أعلن مسؤول حكومي مصري إن بلاده سحبت نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام من شركات سياحية غير جادة بمدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، وإنها قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.

وأضاف المسؤول أن مصر "سحبت منذ يونيو 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير، لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات، فأي شركة تنفذ 10 بالمئة فقط أو أقل بالمشروع بيتم سحب الأرض منها، والفترة المقبلة سنبدأ على المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها أي شيء إلا 15 بالمئة".

ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراضي منهم، رجل الأعمال حمادة أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة "شارم دريمز" للاستثمار السياحي وشركة "المصرية للمنتجعات السياحية"، ورجل الأعمال محمد الباكر.



وقال المسؤول لـ"رويترز": "منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع، أما الآن نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيفها بدون مشروعات. من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر".



وأضاف المسؤول: "الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط".

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