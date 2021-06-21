انطلاق أول رحلة سياحية بحرية من أمريكا لأول مرة منذ 15 شهراً

المصدر: د ب أ

اصطف السائحون لركوب السفينة السياحة "فريدوم أوف ذا سيز" التابعة لشركة رويال كاريبيان اليوم الأحد، في أول رحلة سياحية تنطلق من ميناء أمريكي منذ أن تسبب تفشي فيروس كورونا في تعليق العمليات قبل 15 شهرا.

ووصل المسافرون إلى رصيف ميناء ميامي وهم يسحبون حقائبهم، وهو مشهد لم يحدث في أكبر ميناء للرحلات البحرية منذ مارس 2020.

ويمكن أن تحمل السفينة ""فريدوم أوف ذا سيز" 4500 راكب ومن المتوقع أن تقل 650 راكبا في أول جولة والتي تستمر ليلتين، وجميعهم من موظفي رويال كاريبيان المتطوعين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كارولينا خيمينز (25 عاما)، وهي طالبة حقوق تلقت دعوة للمشاركة في الرحلة "أشعر حقا أنني بأمان مع الكمامة، وقد تلقيت التطعيم، لذلك أشعر بالراحة إزاء هذا.. إنه أمر مؤسف أن استغرق الأمر كل هذا الوقت للعودة، لكنني أعتقد أنه شيء ما كان أحد ليستطيع التحكم به، وأنا سعيدة أننا هنا الآن ونعود إلى الوضع الطبيعي".

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