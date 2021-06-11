دول الاتحاد الأوروبي توافق على حرية السفر للسياح الذين تم تطعيمهم بالكامل

المصدر: وام

وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على تخفيف القيود المفروضة على السفر خلال الصيف والتي ستسمح للسياح الذين تم تطعيمهم بالكامل بتجنب الاختبارات أو الحجر الصحي وتوسيع قائمة مناطق الاتحاد الأوروبي التي يمكن السفر منها بشكل آمن.

واعتمد سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد توصية منقحة للمفوضية الأوروبية بأن يتمكن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل منذ 14 يوما من السفر بحرية من دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى.

وينبغي أن تستند القيود المفروضة على المسافرين الآخرين إلى الدرجة التي يخضع لها البلد الذي يأتون منه في سلام الإصابات بكوفيد - 19.

وتأتي المبادئ التوجيهية المنقحة في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لاعتماد شهادات تشير إلى ما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه، أو لديه مناعة لأنه كان مصابا سابقا، أو خضع لاختبار سلبي مؤخرا.

ومن المقرر أن يكون النظام جاهزا بحلول 1 يوليو، على الرغم من أن بعض البلدان ستطلق الشهادات الأسبوع المقبل.

ومع تسارع وتيرة التطعيمات، سوف يخفف الاتحاد الأوروبي من ترميز ألوان إشارات المرور لعكس السلامة النسبية لمختلف مناطق الاتحاد.

ويجب أن يكون لدى المناطق "الخضراء" الآن أقل من 25 حالة لكل 000 100 شخص في 14 يوما، مع أقل من 4 في المائة من الاختبارات الإيجابية وسيرتفع هذا المعدل إلى 50 أو 75 إذا كان معدل الإيجابية أقل من 1 بالمئة.

ويمكن اختبار الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة أو أكثر، ولكنهم لن يجبروا على الحجر الصحي إلا إذا رافقهم شخص بالغ.

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