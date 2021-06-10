سنغافورة ترجئ تدشين "فقاعة سفر" مع هونغ كونغ مجددا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة النقل السنغافورية اليوم الخميس أنه تم إرجاء تدشين "فقاعة سفر" مع هونغ كونغ مجددا، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تخفيف مزيد من القيود ابتداء من الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة إنها ما زالت "ملتزمة بشدة" تجاه خطة السماح بالسفر دون الخضوع للحجر الصحي بين المدينتين، مضيفة أنها "سوف تراجع الوضع مطلع يوليو المقبل".

وكان من المقرر البدء في تطبيق الخطة، التي تم مناقشتها أواخر العام الماضي، في 26 مايو الماضي، ولكن تم تأجيلها.

وقد قررت المدينتان إرجاء تطبيق الخطة عقب أن سجلت سنغافورة ارتفاعا طفيفا في حالات الإصابة بالفيروس.

وسجلت وزارة الصحة السنغافورية اليوم 13 حالة إصابة جديدة، بعدها قالت الحكومة إنه سوف يتم تخفيف القيود مجددا ابتداء من الاثنين المقبل كما هو مقرر.

وقال رئيس الوزراء لي هسين لونج إنه " سعيد أن القيود المشددة التي تم فرضها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أدت للسيطرة على حالات الاصابة بالفيروس".

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