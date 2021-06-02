رئيس إياتا: لم تعد هناك حاجة إلى القيود الشاملة المفروضة على الناس

المصدر: رويترز

كثف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء ضغوطه على الحكومات لتخفيف قيود السفر، مشيرا أن بيانات اختبارات كوفيد-19 في المملكة المتحدة تظهر تدني الإصابات بين المسافرين الوافدين.

وقال ويلي والش المدير العام للاتحاد: "لم تعد هناك حاجة إلى القيود الشاملة المفروضة على الناس، وتخبرنا هذه البيانات أن بمقدورنا تحسين الوضع"، مشيرا إلى أن نسبة النتائج الإيجابية بلغت 2.2 بالمئة بين 365895 اختبارا أجريت بين فبراير ومايو بحسب هيئة الصحة الوطنية البريطانية.

وبحسب البيانات التي أشار إليها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فقد تراجعت نسبة النتائج الإيجابية، مع استبعاد القادمين من الدول المدرجة على القائمة البريطانية الحمراء عالية الخطر، إلى 1.46 بالمئة.

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