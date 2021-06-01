روسيا تستأنف السفر الجوي مع بريطانيا ودول أخرى بينها دولتان عربيتان

المصدر: أ ف ب

أعلنت روسيا استئناف السفر الجوّي مع بريطانيا وعدد من الدول الأخرى بعد تعليقه بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وذكرت السلطات الصحية الروسية في بيان أنّ "نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، تم اتخاذ قرار لاستئناف السفر الجوّي العادي بين موسكو ولندن اعتبارا من 2 يونيو".

كما قررت استئناف السفر الجوّي أيضا مع النمسا والمجر ولبنان ولوكسمبورغ وكرواتيا وموريشيوس والمغرب بدءا من 10 يونيو.

وجاء في البيان أنّ الرحلات إلى تركيا، وهي واجهة سياحية مهمة للروس، ستظل معلقة حتى 21 يونيو على الأقل.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، ظلت حدود روسيا مغلقة إلى حد كبير أمام الأجانب.

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