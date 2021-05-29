موسكو تقر جدولا زمنيا جديدا لرحلات إير فرانس إلى روسيا

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم السبت أن روسيا أقرت جدولا زمنيا جديدا لرحلات إير فرانس بين باريس وموسكو يتجنب المجال الجوي لروسيا البيضاء.

ونقلت الوكالة عن الشركة قولها إن الجدول الزمني الجديد سيدخل حيز التنفيذ السبت أو الأحد مضيفة أن أول رحلة وفقا للجدول الجديد غادرت فرنسا بالفعل في طريقها إلى موسكو.

كانت روسيا البيضاء قد أجبرت طائرة ركاب على الهبوط الأسبوع الماضي بعد إنذار بوجود قنبلة تبين لاحقا أنه زائف وألقت القبض على صحفي معارض كان على متنها في خطوة أثارت إدانة في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إنها تعد قائمة عقوبات تستهدف أعضاء بارزين بحكومة روسيا البيضاء وستعلّق أيضا اتفاقية مبرمة عام 2019 تسمح لشركات الطيران في كل من البلدين باستخدام المجال الجوي للآخر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز