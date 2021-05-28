فيتنام تغلق المطاعم في "هو تشي منه" بسبب تفشي الجائحة

المصدر: د ب أ

أصدرت السلطات في مدينة هو تشي منه الفيتنامية قرارا بإغلاق المطاعم التي تقبل على تقديم الطلبات بداخلها، وفرضت قيودا على عدد من الأنشطة اعتبارا من اليوم الجمعة وسط ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا في المدينة.

وكان من بين الخدمات التي تقرر إغلاقها أيضا اعتبارا من اليوم الجمعة صالونات التجميل ومكتبات المواقع السياحية والأسواق الليلية والمتنزهات، مع تحديد أعداد التجمعات العامة بـ 10 أشخاص كحد أقصى.

وتم اتخاذ القرار بعد أن رصدت المدينة 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس ظهرت في اليوم السابق.

كما أوقف مطار مدينة هو تشي منه استقبال الوافدين الأجانب اعتبارًا من يوم أمس الخميس، على الرغم من أن المطار سيستمر في تسيير الرحلات الجوية المغادرة.

وتم الإشادة باستجابة فيتنام للجائحة، ولكن بعد شهر دون تسجيل أي حالات انتقال للعدوى داخل المجتمع، تم تسجيل حالة انتقال محلية للعدوى مرة أخرى في 27 أبريل، وفي 15 من الشهر الجاري، سجلت فيتنام أول حالة وفاة بكورونا منذ ثمانية أشهر.

وترتبط حالات الإصابة الجديدة برجل يبلغ من العمر 27 عامًا عاد إلى فيتنام قادما من اليابان في 7 أبريل الماضي، بالإضافة إلى خبير صيني دخل البلاد للعمل، وثبت اصابة الاثنين بعد إكمال فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين.

ومنذ ذلك الحين، سجلت فيتنام أكثر من 3 آلاف إصابة، مما رفع إجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد إلى 5404 أشخاص و46 وفاة منذ تسجيل أول اصابة في البلاد في يناير من العام الماضي.

وسجلت فيتنام رسميا 6356 إصابة بكورونا، بما في ذلك 1492 حالة وافدة و 46 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

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