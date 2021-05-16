الخطوط السعودية تسيّر رحلاتها غدا إلى 71 وجهة

المصدر: د ب أ

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم الأحد أنها أكملت جميع استعداداتها للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد إعلان رفع تعليق السفر للمواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداء من صباح غد الاثنين بعد إغلاق دام حوالي 16 شهرا.

وكشفت الخطوط السعودية، في بيان صحفي اليوم، جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 واجهة داخلية و43 وجهة دولية، فيما سيرت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، مما يدلل على رفع درجة الجاهزية وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

وقالت الخطوط السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها حرصت على تطبيق أكثر من 50 إجراءً وقائيًا في كل مراحل التجارب، مشيرةً إلى إخضاع أسطول طائراتها للتعقيم بشكل دوري آلياً.

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