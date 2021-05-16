إعادة رسم خريطة الطريق لصناعة السفر والسياحة

قال كلود بلان، مدير محفظة معرض «سوق السفر العالمي» وسفر الحوافز والاجتماعات، إن تنظيم المعرض يأتي في طليعة تشكيل إحياء صناعة السفر، حيث يعتبر فرصة جيدة لإعادة رسم خريطة الطريق لصناعة السفر والسياحة نحو التعافي والانتعاش.

وبيّن أنه سوف يتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيس، من خلال المناقشات والندوات على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة «كوفيد 19» ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات، وتخفيف القيود المفروضة على السفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة.وأضاف: «عملنا مع الحكومات والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم لإنشاء صناعة سفر وسياحة أكثر أماناً وذكاء واستدامة».

وأكمل: «إضافة إلى بروتوكولات ما بعد مرحلة «كوفيد 19»، فإنه يتعين على شركات السفر التعامل مع التحديات البيئية والتكنولوجية والسياسية».

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