"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها مؤقتا إلى تل أبيب

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعليق مؤقت لرحلات المسافرين والشحن إلى تل أبيب في ظل الصراع القائم في إسرائيل.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران ردا على استفسارات "البيان": "تم إلغاء الرحلة رقم EY598 من أبوظبي إلى تل أبيب والرحلة EY599 من تل أبيب إلى أبوظبي اللتين كان من المقرر تشغيلهما في 16 مايو الجاري، فيما يقوم طاقم عمل الشركة بمساعدة الضيوف المتأثرين في تعديل خطط سفرهم."

وتابع المتحدث: "تستمر الاتحاد في مراقبة الوضع في إسرائيل والعمل مع السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة."

وذكر المتحدث ان سلامة الضيوف وطاقم العمل تبقي في قمة أولويات الاتحاد للطيران وتأسف الشركة لأي إزعاج يطرأ جراء هذا الإلغاء.

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