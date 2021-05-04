أجواء أصيلة ولمسات عصرية في "المنزل" و"فيدا" في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت "إعمار للضيافة" خلال شهر رمضان المبارك تجربة متكاملة لزوار فندقيها في "منزل وسط المدينة" و"فيدا وسط المدينة"، انتقلت بهم من عالم الوصفات الأصيلة الى تلك التي تتضمن لمسة عصرية.

وتحولت " ذا كورتيارد"، الواحة الشهيرة في الهواء الطلق، في "منزل وسط المدينة "، والمعروفة بأجوائها العربية الأصيلة إلى مركز للإفطار يضم محطات طهي حية وأطباقاً رئيسية على الطراز العائلي. وتشمل المقبلات والأطباق الرئيسية والمزات الساخنة والباردة والسلطات والسمكة الحارّة وداوود باشا وبرياني الروبيان وأكثر من ذلك، بينما تضم محطات الطهي الحية الصاج، والباربيكيو والشاورما، ومحطات أوزي لحم الضأن الشهيرة، إضافة الى الحلويات مقابل السعر:190 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.

أنا في "فيدا وسط المدينة"، يقدم مطعم "ثري إن ون" كمية غير محدودة من أطباق شرق أوسطية مفضّلة بما في ذلك، المازات الساخنة والباردة والسلطات والصاج والحساء من البوفيه، بينما تشمل الأطباق الرئيسية سمك الصيادية والبامية مع لحم الضأن والدجاج بالزبدة والشيش برك، وغيرها من المأكولات المحضّرة على الطريقة العائلية. ناهيك عن محطة المشاوي "باربكيو" في الهواء الطلق كل يوم من أيام الأسبع لقاء 180 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.

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