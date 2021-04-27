الفلبين تحظر دخول القادمين من الهند

المصدر: د ب أ

أعلن هاري روكي المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الثلاثاء أنه سوف يتم حظر دخول القادمين من الهند أو الذين زاروها خلال الـ14 يوما الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدث القول إن الحظر سيسري من 29 أبريل الجاري حتى 14 مايو المقبل.

وأوضح أن من يصلون قبل 29 أبريل الجاري يجب أن يخضعوا لحجر صحي صارم وبروتوكولات اختبارات.

وقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 323 ألفا و144 حالة إصابة جديدة و2771 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 17.6 مليون، والوفيات إلى197 ألفا و894 .

وفي أسوأ تفش على الإطلاق، تسجل الهند أكثر من 300 ألف حالة إصابة يوميا منذ يوم الخميس الماضي، عندما تجاوزت الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية والمسجل في الولايات المتحدة في يناير، والذي كان 300 ألفا و300 حالة.

وسجلت البلاد أيضا أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا خلال الأسبوع الماضي.

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