الكويت توقف الرحلات التجارية مع الهند حتى إشعار آخر

المصدر: رويترز

قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر في ساعة مبكرة من صباح السبت إنها علقت جميع الرحلات الجوية التجارية المباشرة القادمة من الهند بدءا من 24 أبريل وحتى إشعار آخر.

جاءت الخطوة بناء على تعليمات السلطات الصحية بعد تقييم الوضع العالمي لجائحة كورونا.

وذكرت في بيان أنه سيُمنع دخول جميع الركاب القادمين من الهند بشكل مباشر أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند 14 يوما على الأقل.

وسيُسمح بدخول المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية. ولا يشمل الحظر رحلات الشحن.

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