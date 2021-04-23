مصر وروسيا تتفقان على استئناف حركة الطيران بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ

المصدر: رويترز

قالت الرئاسة المصرية في بيان إن مصر وروسيا اتفقتا على استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وجاء في البيان "تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ".

وتم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 2015 مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

ولم يحدد البيان المصري جدولا زمنيا لاستئناف الرحلات لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ذكرت هذا الأسبوع أن الرحلات قد تستأنف في النصف الثاني من مايو.

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