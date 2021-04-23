السعودية تستثمر 1.3 مليار ريال لتعزيز السياحة في المدينة المنورة

المصدر: رويترز

أعلن صندوق التنمية السياحي السعودي، أمس الخميس، آنه أبرم اتفاقا بقيمة 1.3 مليار ريال (نحو 346 مليون دولار) لتعزيز السياحة في المدينة المنورة.

ووقع الصندوق الاتفاق مع مدينة المعرفة الاقتصادية وبنك الرياض أمس لتمويل مشترك بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتطوير مركز مدينة المعرفة الاقتصادية، وهو مجمع سياحي على مساحة 68 ألف كيلو متر مربع ضمن مدينة المعرفة الاقتصادية.

وسيتألف المجمع الجديد من منشآت للضيافة والترفيه تشمل فندقا فئة خمس نجوم ومركزا للتسوق، مما سيجعله أكبر مركز من نوعه في المدينة.

وسيقدم الصندوق تمويلا بقيمة 391 مليون ريال للتطوير، بينما سيقدم بنك الرياض تمويلا مساويا نتيجة اتفاق سابق وقعه مع الصندوق لتسهيل وتمويل الاستثمارات السياحية في المملكة.

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