بريطانيا تحظر دخول المسافرين القادمين من 4 دول

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم حظر دخول المسافرين القادمين من الفلبين وباكستان وكينيا وبنغلاديش إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود حماية البلاد من السلالات المتحورة، شديدة العدوى، من فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، التاسع من أبريل الجاري.

وأوضح البيان أنه سيُطلب من الرعايا البريطانيين والأيرلنديين ورعايا الدول الأخرى الذين لهم حق الإقامة في بريطانيا (وبينهم حاملو التأشيرات طويلة الأجل) القادمين من هذه البلاد الخضوع لعزل ذاتي بأحد الفنادق التي خصصتها الحكومة للحجر الصحي، لمدة 10 أيام.

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