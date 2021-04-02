يونايتد أيرلاينز الأمريكية تستأنف توظيف الطيارين

المصدر: د ب أ

تعتزم شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز استئناف توظيف طيارين جدد فيما يعد مؤشرا على تعافي مبيعات التذاكر في ظل اتساع نطاق برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بريان كويغلي، كبير نواب رئيس الشركة لتشغيل الطيران، قوله في كلمة لموظفي الشركة أمس الخميس إن الشركة ستبدأ بإعادة توظيف 300 طيار ممن حصلوا على عرض وظيفة مشروط في العام الماضي، أو تم إلغاء تعيينهم كطيارين جدد في العام الماضي.

يأتي هذا القرار في أعقاب خفض الشركة لأعداد العاملين لديها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، سواء من خلال التقاعد أو الاستقالة الاختيارية، في حين حصلت على دعم حكومي بمليارات الدولارات لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقال كويغلي إن الحاجة إلى طيارين جدد تأتي نتيجة "زيادة معدلات التطعيم واتجاه الطلب على السفر الجوي إلى الارتفاع".

وأضاف أن استمرار الشركة في توظيف طيارين جدد سيتوقف على مدى تعافي قطاع الطيران من حالة الانهيار التي تعرض لها في العام الماضي بسبب الجائحة.

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