تونس تسمح باستئناف الرحلات السياحية بدءا من 19 أبريل المقبل

المصدر: د ب أ

أعلن وزير السياحة التونسي الحبيب عمار اليوم الجمعة، عن استئناف الرحلات السياحية لوكالات الأسفار بدءا من يوم 19 أبريل المقبل في ظل تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) إن استئناف الرحلات سيتم وفق بروتوكول وإجراءات سيتم ضبطها لاحقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وعادت الرحلات السياحية لفترة قصيرة في صيف 2020 عقب تدابير الإغلاق التي رافقت الموجة الأولى لجائحة كورونا، قبل أن تتوقف مجددا مع تفشي الفيروس الفتاك بسرعة أكبر خلال الموجة الثانية.

وقال عمار "هذه الفترة من الموسم تعتبر هامة جداً للقطاع السياحي على اعتبار أن كل الوجهات السياحية تبدأ بتقديم ما لديها من عروض. تونس وجهة معروفة في البحر الأبيض المتوسط ويجب أن تكون جاهزة".

ويعد قطاع السياحة الحيوي أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا كما تضرر الآلاف من الحرفيين الناشطين في الأسواق السياحية والفنانين والمهنيين في القطاع الثقافي.

وبحسب بيانات وزارة السياحة تراجع القطاع بنسبة 65 بالمئة في العائدات في عام 2020 مقارنة بعام 2019 كما تراجع عدد الوافدين بنحو 80 بالمئة.

وقال وزير السياحة "الوجهة التونسية يجب أن تكون ذات قدرة تنافسية من حيث شروط القدوم والدخول إليها وآمنة من الناحية الصحية".

وتابع الحبيب عمار "نأمل أن يكون نسق التطعيم بأكثر سرعة. التقدم بسرعة أكبر في التطعيم سيمنح جاذبية أكبر للوجهة السياحية التونسية".



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