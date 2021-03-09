سلطنة عمان: انخفاض عدد المسافرين بنسبة 74.3% حتى نهاية ديسمبر الماضي

المصدر: د ب أ

كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني أن عدد المسافرين عبر مطارات السلطنة (مسقط الدولي وصلالة وصحار والدقم) بلغ نحو 4 ملايين و565 ألفا و676 مسافرا حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 17مليوناً و750 ألفا و697 مسافراً خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وقال المركز، في بيانات أولية أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، إن نسبة الانخفاض بلغت 74.3%.

وأضاف أن عدد الرحلات بنهاية العام الماضي بلغت 39 ألفا و353 رحلة مقارنة بـ 132 ألفا و719 رحلة خلال الفترة نفسها من عام 2019 .

ووفق المركز، سجلت جنسيات الهند وبنجلاديش وباكستان الأكثر تحركا في مطار مسقط الدولي خلال نهاية العام الماضي حيث بلغ عدد المسافرين من الجنسية الهندية 55 ألفا و996 مسافرا (القادمون 25 ألفا و404، والمغادرون 30 ألفا و592) ومن الجنسية البنغلاديشية 24 ألفا و367 مسافرا (القادمون 8 آلاف و745 والمغادرون 15 ألفا و622) ومن الجنسية الباكستانية 18 ألفا و82 مسافرا (القادمون 8 آلاف و105 والمغادرون 9 آلاف و977).

وطبقا للمركز، انخفض عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي، وبينهم القادمون والمغادرون والمحولون حتى نهاية ديسمبر الماضي ليبلغ 4 ملايين و85 ألفا و499 مسافرا فيما بلغ عدد الرحلات 35 ألفا و93 رحلة، حيث بلغ عدد الرحلات الدولية عبر مطار مسقط الدولي حتى نهاية العام الماضي 31 ألفا و102 رحلة وسافر على متن هذه الرحلات 3 ملايين و695 ألفا و103 مسافرا بانخفاض نسبته 75.2%.

وبلغ عدد القادمين عبر الرحلات الدولية مليونا و751 ألفا و197 مسافرا فيما بلغ عدد المغادرين مليونا و935 ألفا و888 مسافرا في حين بلغ عدد ركاب تحويل الرحلات (الترانزيت) 8 آلاف و18 مسافرا.

في حين سجلت الرحلات الداخلية عبر مطار مسقط الدولي انخفاضا نسبته 61.6% ليبلغ عددها 3 آلاف و991 رحلة، سافر على متنها 390 ألفا و396 مسافرا بانخفاض في عدد المسافرين نسبته 65.1%.

وبلغ عدد القادمين بالرحلات الداخلية بمطار مسقط الدولي 197 ألفا و604 مسافرا بانخفاض نسبته 64.4%، فيما بلغ عدد المغادرين 192 ألفا و792 مسافرا بانخفاض نسبته 65.7 % مقارنة بنهاية عام 2019.

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