«الاتحاد للطيران»: رحلاتنا إلى جنوب أفريقيا متوقفة خلال فترة الشتاء

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران إن رحلات الناقلة إلى جمهورية جنوب أفريقيا متوقفة خلال فترة الشتاء وحتى نهاية مارس الماضي.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم الأحد رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»: "لدينا رحلة واحدة إلى جوهانسبرج وهي متوقفة لفترة مؤقته وسيتم في نهاية مارس مراجعة الوجهة مرة أخرى لإعادة تشغيلها أو تمديد التوقيف."

وقال المتحدث أن رحلات الشحن إلى جوهانسبرج مستمرة بالشكل المعتاد دون أي توقف.

كانت طيران الإمارات أعلنت اليوم استمرار تعليق رحلاتها إلى جمهورية جنوب أفريقيا بشكل مؤقت حتى 12 فبراير 2021، وذلك تماشياً مع التوجيهات الحكومية الأخيرة التي تحظّر دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا إلى الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز