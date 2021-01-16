بريطانيا تحظر دخول المسافرين القادمين إليها من دول الحظر قبل مرور 10 أيام

المصدر: د ب أ

أعلنت المملكة المتحدة أنه لا يمكن للمسافرين القادمين إليها من دخول البلاد في غضون 10 أيام من مغادرتهم دول أمريكا الجنوبية، وبنما والبرتغال والرأس الأخضر، وذلك بموجب قيود جديدة على السفر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء الجمعة.

ونقلت بلومبيرغ عن جيمي ديفيز المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القول في مكالمة مع الصحفيين اليوم الجمعة:" اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح هذا اليوم، لن يسمح بدخول المملكة للمسافرين الذين كانوا في أو سافروا من خلال قائمة بلدان، الأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وتشيلي والرأس الأخضر وكولومبيا والإكوادور، قبل 10 أيام من دخولهم البلاد".

وكان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة قد وصل إلى 3.27 ملايين حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 86163 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7580 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

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