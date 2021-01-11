أعداد الركاب في مطار هيثرو تهوي 73 بالمئة في 2020

المصدر: رويترز

أعلن مطار هيثرو بلندن، وهو الأكثر إزدحاما في بريطانيا، أن أعداد الركاب هبطت 73 بالمئة في 2020 مع تدمير قيود كوفيد-19 السفر بالجو.

وقال المطار اليوم الاثنين إن أحجام الشحن الجوي السنوية تراجعت ِأيضا 28 بالمئة لأن هبوط عدد طائرات الركاب يعني انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.

وأضاف إن أعداد الركاب في ديسمبر هوت 83 بالمئة مع قيام دول بفرض قيود على المسافرين من بريطانيا عقب ظهور السلالة الجديدة من كوفيد-19 وإضطرار ملايين الركاب لإلغاء خططهم للسفر.

وتوجت أعداد المسافرين عاما قاتما لهيثرو الذي خسر في أكتوبر تشرين الأول لقب المطار الأكثر إزدحاما في أوروبا أمام مطار شارل ديجول في باريس.

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