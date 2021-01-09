العثور على حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنه لطائرة سريويجايا إير المفقودة

المصدر: رويترز

أعلنت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على حطام يُعتقد أنه من طائرة شركة سريويجايا إير التي انقطع الاتصال بها بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم، وهي في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

وأوضحت خدمة فلايت رادار 24 لتعقب الطائرات، على "تويتر"، أن طائرة الرحلة إس.جي 182 نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلّق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد نحو أربع دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصاً هي من طراز بوينغ 737-500 ودخلت الخدمة قبل 27 عاماً.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية سريويجايا إير، في بيان، أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.

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