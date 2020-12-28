نزل سفاري جديد في بريطانيا يوفّر رؤية الأفيال والفهود عن قرب من داخل غرفة الاقامة

المصدر: د ب أ

يمكن حاليا ولأول مرة، حجز نزل سفاري فاخر جديد في المملكة المتحدة، يوفّر رؤية الأفيال والفهود عن قرب من داخل غرفة الاقامة داخل النزل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية الشعبية أن الأجنحة التي يوفرها متنزه "ويست ميدلاند سفاري"، متاحة حاليا للجمهور، مع توفر مواعيد للحجز خلال شهر شباط/فبراير المقبل، وذلك على الرغم من توقف الحجوزات بصورة مؤقتة بسبب الطلب الكبير عليها.

وكان من المقرر بدء عمل الغرف الثماني الجديدة في الصيف الماضي، ولكن تم إرجاء موعد الافتتاح بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

ويوجد داخل كل نزل - وهو ما يمكن أن يستقبل ما يصل إلى خمسة من الضيوف - غرف معيشة بتصميم مفتوح، بالإضافة إلى مناطق للجلوس وشرفات في أماكن مفتوحة.

ومع ذلك، أوضح متنزه السفاري في بيان له إن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني غير متاح حاليا بسبب الطلب الكبير على الغرف.

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