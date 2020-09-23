كورونا يطارد "ذوات الأعناق الطويلة" في لقمة عيشهن

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى حظر السفر بسبب انتشار مرض "كوفيد -19" حول العالم إلى تدمير صناعة السياحة في تايلاند. بالقرب من مي ريم، تنتظر عرقية الكايان الشهيرة بالنساء "ذوات الأعناق الطويلة" عودة السياح الأجانب إلى البلاد لكسب قوتهم.

قرية خالية

تقع قرية عرقية الكايان بالقرب من مي ريم، وهي وجهة سياحية شهيرة بالقرب من مدينة شيانغ ماي شمال تايلاند.

تشتهر القرية بنسائها "ذوات الأعناق الطويلة"،وكانت القرية قد اعتادت على التدفق المستمر للسياح من جميع أنحاء العالم، ولكن مع غياب السياح، باتت القرية خالية الآن.

العنق الطويل: معيار جمال

تبلغ مو إي من العمر 32 عاماً، ومثل معظم سكان القرية، فهي من عرقية الكايان. بعض الفتيات يبدأن في ارتداء حلقات العنق وهن في الخامسة من العمر.

التذاكر متوفرة، لكن لا أحد يشتريها

عند مدخل القرية، كشك التذاكر فارغ. فلا أحد يتوقع زواراً. أما قبل جائحة كورونا، فكانت قرية الكايان تشهد تدفقاً مستمراً من الزوار يومياً، معظمهم من الصين.

طريق خالٍ

لا تسحر نساء الكايان السائحين التايلانديين مثل الأجانب. تعتمد مو إي وغيرها في القرية على السياحة كمصدر رزق، وينتظرون في الوقت الحالي السماح للسياح بزيارة البلاد مجدداً.

الطبخ للعائلة

توقد مو إي ناراً لإعداد وجبة العشاء لعائلتها في الفناء الصغير أمام كوخهم المصنوع من الخيزران، حيث تطهو طعاماً من المكونات الأساسية المتوفرة، كالأرز والموز. إنها لا تملك ما يكفي من المال لشراء مكونات أخرى.

القلق على الأطفال

لدى مو إي طفلان يبلغان من العمر سنتين و 6 سنوات. إنها قلقة للغاية بشأن مستقبل أسرتها، فالدخل الوحيد الذي تستطيع عائلتها حالياً كسبه هو من خلال وظائف زوجها المتفرقة في البناء والزراعة.

العيش على المعونات

مو إي ونساء أخريات من القرية يتلقين الطعام من منظمة إغاثة عند مدخل القرية. تقول مو إي إنها كانت تجني أكثر من 600 بات (16 يورو) يومياً قبل أزمة كورونا. أما الآن يكاد دخلها اليومي يكون معدوماً.

بعض العائلات تغادر القرية

تركت إحدى العائلات ألعاب الأطفال وراءها وغادرت القرية بسبب مخاوف من تداعيات "كوفيد-19" وعدم امتلاك المال الكافي للعيش.

جاء معظم سكان كايان من ميانمار، وقد عاد الكثير منهم إليها منذ تفشي الوباء.

هدايا تذكارية تنتظر الزبائن

على الرغم من قلة السياح وعدم وجود جولات سياحية، تجهز مو إي هداياها التذكارية يومياً، متفائلة بأن السياح سيزورون القرية قريباً.

بموجب قيود السفر في تايلاند، سيكون من الصعب الحفاظ على سبل العيش في بلد يعتمد على السياحة كتايلاند، وفق (DW).

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