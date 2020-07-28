(فيديو) الشموخ.. مزار سياحي عائلي تحتضنه الطبيعة

المصدر: رويترز

حولت عائلة سعودية مزرعة صغيرة محاطة بالجبال في مدينة أبها إلى مطعم ومزار سياحي، يتم فيه تقديم الخدمات للزوار من جميع أنحاء المملكة.

يقع مطعم الشموخ، الذي بناه أبناء وأحفاد ضابط متقاعد في الجيش، بجوار وادي بني مازن قرب أبها.

تحول النشاط العائلي إلى مركز للزوار الراغبين في الاستمتاع بوجبة لذيذة أو مشروب ساخن مع إطلالة على الجبال.

وقال صاحب المطعم هادي المازني إن جميع العاملين في المطعم هم إما أفراد في الأسرة أو طلاب سعوديون يعملون في موسم الصيف، في محاولة من الأسرة لدعم الاقتصاد المحلي والقيادة الاقتصادية الجديدة في البلاد.

وقال المازني: "نحنا مجموعة إخوان بعوائلنا نساء أولاد وبنات فكرة المشروع بسيطة جداً انو احنا عندنا بستان مزرعة قديمة فكرنا اننا نعملها مزار سياحي فيها جلسات تقدم فيها أكلات شعبية من المنطقة نفسها تقدم فيها مشروبات".

وأضاف "كون ان عندنا نحنا الأساس موجود عندنا مزرعة موجود عندنا طبيعة الأجواء ممتازة في أبها في منطقة عسير فليش ما نستثمر الجزء هذا ونكون جزءا من اقتصاد وطننا ودعم لتوجه رؤية قيادتنا".

وقال سعيد الأحمري، وهو زائر من نجران "أقطع مسافة أربعين كيلو تقريباً أسبوعياً لهذا المطعم خصيصاً ليش؟ للجودة وكذلك الأسعار المناسبة جداً والطبيعة الخلابة اللي موجودة في هذا المكان وكذلك العاملين عليها سعوديين ١٠٠٪؜ سواء الرجال أو النساء او الأحفاد".

وقال محمد يحيى، وهو زائر من الرياض "والله هذا ما شاء الله اشتهر المطعم هذا يعني احنا من الرياض ونسمع عن جلسات الشموخ ما شاء الله تبارك الله جينا حبينا نستكشف لكن ما شاء الله من تعامل من يعني كلها ما شاء الله كامل ما شاء الله تبارك الله".

ويتقاسم أفراد الأسرة إدارة النشاط، الذي يجتذب الزبائن من مدينة نجران وصولا إلى العاصمة الرياض.

وقالت ريما هادي، وهي شريكة في مطعم الشموخ وصانعة قهوة "أنا هنا دوري في المشروع هذا باريستا (صانعة قهوة) قهوة حلا ثانياً رفع معنويات صراحة لما أطلع برا يقولون إن انتي من أصحاب شموخ، وأقول ايوه أنا من أصحاب شموخ يقولون الله يكثر خيركم اكل جميل بعدين أول مرة يشوفون عائلة سعودية تشتغل كاتيم (فريق) واحد مشروع واحد عائلي رفع معنويات".

وتبذل المملكة جهودا لتعزيز السياحة الداخلية مع تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا المتسجد في جميع أنحاء البلاد.

وأطلقت الهيئة السعودية للسياحة في الآونة الأخيرة حملة "تنفس" سلطت فيها الأضواء على عشر وجهات يستمتع بزيارتها المواطنون والمغتربون.

من بين هذه الوجهات العشر تأتي مدينة أبها على ارتفاع 2200 متر فوق مستوى سطح البحر وتجتذب ألوف السائحين الراغبين في الفرار من قيظ الصيف إلى طقس الجبال اللطيف والبارد.

وقال متحدث إن ما يقرب من 700 ألف شخص زاروا المدينة منذ بدء الحملة.

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