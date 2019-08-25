4 وجهات ساحرة لقضاء عطلة رأس السنة الهجرية

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الإعلان عن عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، ما يمنح سكان الدولة عطلة تمتد ثلاثة أيام في نهاية هذا الشهر، يفكر الكثيرون بقضاءها سياحا في الدول القريبة لا سيما الأشخاص الذين لم تتسنى لهم فرصة السفر في إجازتهم الصيفية.

وفيما يلي نقدم لكم قائمة تضم أربع وجهات سفر عالمية تبعد عن الإمارات بمسافة لا تتجاوز أربع ساعات، وذلك وفقاً لتصنيف محرك البحث ’سكاي سكانر‘.

باكو، أذربيجان - تستغرق الرحلة الجوية 3 ساعات

تحتضن باكو التي تعدّ أكبر المدن المطلة على ساحل بحر قزوين مجموعةً كبيرةً من المواقع الأثرية، أبرزها برج ’مايدن‘ المُدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وسوق ’تازا بازار‘ المحلي الشهير، فضلاً عن ممشى ’بريمورسكي بولفار‘ الذي يمتد لكيلومترات عديدة على طول شاطئ بحر قزوين. وقد لمع اسم شارع ’بولفار‘ على الساحة العالمية في عام 2016 بالتزامن مع استضافة العاصمة الأذربيجانية وللمرة الأولى سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، والتي تُوّجت بفوز سائق مرسيدس الألماني نيكو روسبيرغ.

رحلات جويّة مباشرة إلى باكو بأسعار تبدأ من 1083 درهم إماراتي

تبليسي، جورجيا - تستغرق الرحلة الجوية 3 ساعات ونصف



تستأثر العاصمة الجورجية تبليسي بموقعٍ فريدٍ في أحضان الجبال، ومقابل نهر ’فاري‘، وهي تشكل واحدةً من أجمل الوجهات الأوروبية. توفر أعلى نقاط المدينة والتي يمكن الوصول إليها على متن القطار الجبلي أو مشياً على الأقدام، للراغبين بمغامرة مفعمة بالحركة والنشاط، إطلالاتٍ بانوراميةً مذهلةً على أفق المدينة بأسرها. كما تشكل جبال القوقاز القريبة من المدينة محطةً مثاليةً لممارسة التزلج والرياضات الشتوية الممتعة.

رحلات جوية مباشرة إلى تبليسي بأسعار تبدأ من 1535 درهم إماراتي

ولاية غوا الهندية - تستغرق الرحلة الجوية 3 ساعات و10 دقائق



تعتبر ولاية غوا الهندية، التي كانت مستعمرة برتغالية فيما مضى، جنة المسافرين والرّحالة، وهي تشتهر بكونها جزءاً من مسار الهيبيين في حقبة الستينات.

وقد حافظت الجزيرة منذ ذاك الحين على تلك الطاقة، إذ تبعث أجواؤها على الاسترخاء والهدوء. كما برزت غوا كملاذ ساحر لاستعادة النشاط وتصفية الذهن مع ما توفره من أماكن الإقامة التي تندمج مع البيئة المحيطة وحفلات السمر والسهر على ضوء البدر. هذا وتعد شواطئ غوا ذات الرمال الذهبية الممتدة على مسافة 65 ميلاً على طول الساحر مثاليةً للغاية للراغبين بالاسترخاء تحت أشعة الشمس أو الحصول على جرعةٍ عاليةٍ من النشاط عبر ممارسة الرياضات المائية. وبالطبع، ينال الجميع على اختلاف أعمارهم نصيبهم من التسلية والمرح والتجارب الفاخرة مع المنتجعات العائلية الواقعة بجوار القرى المحلية والمناطق الطبيعية البكر، والتي توفّر للزوار حرية الاختيار بين الفنادق الفاخرة والأكواخ الشاطئية.

وتتفرد كل قرية محلية بسحرها الخاص، بدءاً من قوارب الصيد التي تجوب المياه نهاراً لصيد الأسماك إلى أركان المشروبات ذات الإطلالات الشاطئية المميزة، والأسواق الصغيرة النابضة بالحياة والمقاهي المحلية.

وتحفل بلدات الولاية بطيفٍ واسعٍ ومذهلٍ من فنون الهندسة المعمارية الأوروبية والمتاحف والمنتزهات والمتاجر والمطاعم التي تحيطها مجموعةٌ من الحدائق والمنتزهات الوطنية والشلالات ومحميات الطيور. وتضم قائمة الأنشطة والتجارب المسليّة التي توفرها ولاية غوا مغامرات المسير والتسلق ورحلات استكشاف الحياة البرية إلى جانب الرياضات المائية المتنوعة، على سبيل المثال لا الحصر، بينما تبرز جلسات اليوغا والتدليك كعلاج مثالي للاسترخاء والترويح عن النفس!

رحلات جوية مباشرة إلى ولاية غوا بأسعار تبدأ من 1217 درهم إماراتي

عمّان، الأردن - تستغرق الرحلة الجوية مسافة 3 ساعات ونصف



تشتهر عمّان النابضة بالحياة بقلعتها الأثرية ومسرحها الروماني ومتاحفها العريقة، فضلاً عن مطبخها المتوسطي الذي ينضح بالأطايب. كما يحتضن جزؤها الجنوبي اثنين من أروع المعالم الأثرية في الشرق الأوسط؛ هما مدينة البتراء الأثرية التي تتيح لزوّارها فرصة التسلق وزيارة المقابر التاريخية والنصب المنحوتة بالصخر الأحمر؛ ووادي رَم الشهير كأحد أبرز مواقع تصوير فيلم المغامرات والخيال العلمي الشهير ’ذا مارشن‘ من بطولة النجم مات ديمون، حيث وقع الاختيار على هذا المكان بفضل مساحاته الصحراوية المذهلة التي تشابه تضاريس القمر.

رحلات جوية إلى العاصمة الأردنية عمّان بأسعار تبدأ من 1864 درهم إماراتي

