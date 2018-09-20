بالصور.. ولاية هيسن الألمانبة حاضنة البنك المركزي الأوروبي

المصدر: البيان الالكتروني

بفضل موقعها الجغرافي وسط ألمانيا تعد ولاية هيسن صلة وصل بين شمال ألمانيا وجنوبها، حسب (DW) الألمانية.

وإلى جانب تواجد مدينة المال والأعمال فرانكفورت بولاية هيسن، فإن الولاية غنية بإرثها الثقافي والمعماري أيضاً، نستقي منه التالي:

حوالي أربعمائة منزل مبني من الطين والخشب، ما تزال موجودة في ولاية هيسن الألمانية. وتبذل سلطات المدينة مجهودات كبيرة للحفاظ عليها.

وتحيل هذه المنازل على الفن المعماري الذي كان سائدا في القرون الوسطى، والذي كان يمزج بين الطين والخشب لضمان بناء ثابت ومستدام.

ويمكن لزوار مدينة فريتسلر، الواقعة شمال ولاية هيسن الاستمتاع بليلة هادئة ورومانسية في مثل هذه المنازل الخشبية الواقعة وسط المدينة.

الأخوان يعقوب وفيلهلم غريم، المشهوران بقصصهما الشعبية الألمانية، مثل سندريلا والأمير الضفدع والأقزام السبعة..مولودان في ولاية هيسن، وبالتحديد في مدينة هاناو ضواحي فرانكفورت.

لأخوان غريم درسا في جامعة ماربورغ، حيث اكتشفا هناك انجذابهما للقصص الشعبية الألمانية، والتي كرسا حياتهما من أجلها.

تزخر ولاية هيسن بمناظرها الطبيعية. وقد تم، قبل حوالي قرن من الآن في هيسن، بناء أكبر بحيرة اصطناعية بألمانيا، ويبلغ طولها 27 كيلومترا.

وتحيط جبال كثيرة بالولاية، ففي الجنوب توجد جبال أودنفالد (Odenwald) وفي الغرب تنتشر جبال تاونوس (Taunus) أما في الشرق فتوجد أكبر قمة جبلية في الولاية ضمن سلسلة جبال روهن (Rhön).

في ولاية هيسن، وبالتحديد بمدينة كاسل، يقام كل خمس سنوات أهم معرض للفن المعاصر (Documenta). وتستضيف المدينة أعمال فنية متميزة يعرض جزء منها في حديقة كارلساو، التي تعتبر واحدة من أجمل المنتزهات الداخلية في ألمانيا.

حوالي 350 ألف لتر من الماء تتدفق من شلالات المنتزه الجبلي (Wilhelmshöhe) بمدينة كاسل، والذي يعتبر أكبر منتزه جبلي في أوروبا. وقد أدرجته منظمة اليونسكيو العام 2013 ضمن التراث العالمي.

تشتهر مدينة باد هيرسفيلد الواقعة شمال شرق ولاية هيسن بأطلالها القديمة، والتي تتحول كل صيف إلى ساحة للعروض الفنية.

وتتميز هذه الأطلال بسقفها المتحرك، الذي صممه المهندس المعماري فراي أوتو. فخلال دقائق معدودة يمكن تغطية الأطلال بسقف متحرك، وبالتالي حماية المتفرجين بشكل كامل من الأمطار والرياح.

كل من زار مدينة دارمشتات بولاية هيسن إلا وانبهر بما يسمى برج الزفاف، وهو عبارة عن مبنى شامخ يتخد شكل يد في اتجاه السماء. ويتم في هذا المبنى، الذي يرجع تاريخه إلى عام 1900، مراسم زفاف 500 شخص سنويا.

مدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن، تحولت منذ القرن 19 إلى منتجع صحي شهير بفضل ينابيعها المائية المعدنية. واعتاد الزوار الروس، وخاصة النبلاء منهم، على زيارة المدينة منذ فترة طويلة للاستمتاع بجمالها الفريد.

وتقف الكنيسة الروسية الموجودة بالمدينة شاهدة على ذلك.



احتفل متحف شتيدل بمدينة فرانكفورت العام 2015 بمرور 200 عام على إنشائه. ويشتهر المتحف بلوحة الأديب والشاعر الألماني غوته، والتي رسمها الرسام جون فيلهيلم تيشباين، المولود أيضا في ولاية هيسن.

مدينة فرانكفورت هي أكبر مدن ولاية هيسن، وتوجد بالمدينة 500 مبنى بارتفاع يزيد على ستين مترا. وبشرق المدينة يوجد مقر البنك المركزي الأوروبي، وهو عبارة عن ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 185 مترا.