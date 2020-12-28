مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى سلطنة عمان اليوم

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية بين مطارى القاهرة ومسقط مساء اليوم الإثنين بعد توقف عدة أيام بسبب إنتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد وذلك طبقا للتعليمات الجديدة من السلطات العمانية .

وقالت الشركة، فى بيان صحفي أصدرته اليوم، إنه في ضوء التعليمات الصادرة عن هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، أعلنت مصر للطيران عن استئناف رحلاتها بين القاهرة و مسقط حيث تغادر أول رحلة برقم 930 إلى مسقط فى العاشرة مساء اليوم .

ودعت مصر للطيران عملاءها المسافرين من القاهرة إلى مسقط أو المغادرين إلى القاهرة إلى ضرورة إبراز شهادة فحص (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد الوصول.

وطالبت العملاء المسافرين إلى مسقط توفير التأمين الصحي الدولي الذي يغطي تكاليف العلاج من فيروس كورونا المستجد (Covid 19) لمدة شهر واحد.

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان قررت امس الاحد إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى السلطنةِ والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباحِ غد الثلاثاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز