كورونا يجبر 270 ألف مغترب على مغادرة سلطنة عمان
أظهرت بيانات من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن عدد العمال الوافدين انخفض بأكثر من 270 ألفا أو نحو 16 بالمئة في الفترة من نهاية 2019 وحتى نوفمبر تشرين الثاني من العام الجاري.
وأوضحت البيانات أن عدد العمال المغتربين في نوفمبر تشرين الثاني بلغ مليونا و440 ألفا انخفاضا من مليون و710 آلاف تقريبا نهاية العام الماضي.
واضطر الكثير من العمال الوافدين إلى مغادرة دول الخليج العربية هذا العام بعد جائحة فيروس كورونا وما استتبعته من انخفاض في الطلب على النفط وفي أسعاره.
وغادر أكثر من 340 ألف عامل وافد سلطنة عمان في 2010 بعد الأزمة المالية.
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