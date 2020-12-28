الذهب يبلغ ذروة أسبوع ابتهاجا بإقرار الحزمة الأمريكية

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة اليوم الاثنين في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة متضرري الجائحة التي طال انتظارها، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1888.84 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1893.20 دولار.

ووقع ترامب أمس الأحد حزمة مساعدة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، مما يجدد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين ويمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، "حتى في غياب تحفيز إضافي، كان بوسع الذهب الصعود... توقيع ترامب (على قانون التحفيز) كان نقطة المخاطرة الرئيسية الأخيرة للسوق الآخذة بالصعود."

وارتفعت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.42 دولار للأوقية، بعد بلوغها أعلى سعر في أسبوع عند 26.75 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتقدم البلاتين واحدا بالمئة إلى 1033.52 دولاراً وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 2353.84 دولارا للأوقية.

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