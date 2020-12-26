النرويج تمدد حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

المصدر: د ب أ

قررت الحكومة النرويجية، أمس، مواصلة الحظر المفروض على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى منتصف ليلة 29 ديسمبر الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بعد تقييم شامل لحالة العدوى التي تجتاح المملكة المتحدة.

ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة الصحة وخدمات الرعاية الطبية نشرته على الموقع الإلكتروني للحكومة النرويجية أنه من الممكن أن تستمر هذه القيود لما بعد مطلع السنة الجديدة.

وأضاف البيان أن الهدف من عملية الحظر هو منع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة.

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