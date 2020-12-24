ميركل تصف الاتفاق البريطاني الأوروبي بالتاريخي

المصدر: د ب أ

وصفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن إبرام اتفاقية تجارية بين الجانبين لفترة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل، بأنه تاريخي.

وقالت ميركل مساء اليوم الخميس:" بهذه الاتفاقية نخلق أساسا لفصل جديد في علاقاتنا ".

وتابعت أن " بريطانيا ستكون أيضا وهي خارج الاتحاد الأوروبي شريكا مهما لألمانيا وللاتحاد الأوروبي" مشيرة إلى أن هذا الاتفاق " له أهمية تاريخية".

ووعدت ميركل بسرعة مراجعة نص الاتفاقية وقالت إن مجلس الوزراء سيتوافق على الموقف الألماني منها عبر الهاتف يوم الاثنين المقبل " وأنا متفائلة للغاية بأننا سيكون لدينا نتيجة جيدة في هذا الشأن".

كانت مصادر بالاتحاد الأوروبي قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق من اليوم إن بريطانيا والتكتل الأوروبي توصلا لاتفاق بشأن العلاقات التجارية بينهما في فترة ما بعد الانسحاب من الاتحاد "بريكست"، وذلك قبل أيام قليلة فقط من خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه "تم التوصل لاتفاق"، مرحبا "بالأنباء الرائعة للأسر والأعمال التجارية في كل جزء من المملكة المتحدة



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